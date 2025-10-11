Защищал Украину и ее независимость: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Буряк
- Сергей Буряк, военный из Киевской области, погиб 29 сентября на фронте.
- Жизнь защитника Украины оборвалась в районе населенного пункта Боровская Андреевка Изюмского района Харьковской области.
Об этом сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет 24 Канал.
На фронте погиб Сергей Буряк: что известно?
Сергей Буряк был стрелком-снайпером механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона.
Военный погиб 29 сентября в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенном пункте Боровская Андреевка Изюмского района Харьковской области.
Церемония прощания с Сергеем Буряком состоялась 10 октября в Броварах.
Их жизни забрала Россия
На войне погиб защитник Владимир Щербань. Мужчина отдал свою жизнь в районе населенного пункта Невское, Сватовского района Луганской области. Прощание состоялось 3 октября в селе Слободка.
На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб бывший начальник Галицкой полиции Ивано-Франковской области – Иван Михайлишин. Ему было всего 47 лет.
Выполняя боевое задание, погиб командир подразделения ВСУ, капитан Леонид Семенюк. Его жизнь оборвалась 2 октября.