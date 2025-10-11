Захищав Україну та її незалежність: на фронті загинув військовий з Київщини Сергій Буряк
- Сергій Буряк, військовий з Київщини, загинув 29 вересня на фронті.
- Життя захисника України обірвалося в районі населеного пункту Борівська Андріївка Ізюмського району Харківської області.
В бою загинув військовий з Броварів, що на Київщині, Сергій Буряк. Його життя обірвалося 29 вересня.
Про це повідомив броварський міський голова Ігор Сапожко, пише 24 Канал.
На фронті загинув Сергій Буряк: що відомо?
Сергій Буряк був стрільцем-снайпером механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Військовий загинув 29 вересня в бою за Україну, її свободу та незалежність в районі населеному пункті Борівська Андріївка Ізюмського району Харківської області.
Церемонія прощання з Сергієм Буряком відбулася 10 жовтня в Броварах.
Їхні життя забрала Росія
На війні загинув захисник Володимир Щербань. Чоловік віддав своє життя в районі населеного пункту Невське, Сватівського району Луганської області. Прощання відбулося 3 жовтня в селі Слобідка.
На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув колишній начальник Галицької поліції Івано-Франківської області – Іван Михайлишин. Йому було лише 47 років.
Виконуючи бойове завдання, загинув командир підрозділу ЗСУ, капітан Леонід Семенюк. Його життя обірвалося 2 жовтня.