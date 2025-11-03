Изобретатель, который покорял вершины: Киев попрощался с защитником Сергеем Матиясевичем

В субботу, 1 ноября, в Киеве провели в последний путь защитника Сергея Матиясевича. Он присоединился к войску еще в начале полномасштабной войны, но погиб 19 октября в Донецкой области.

Мужчина служил в 129-м батальоне ТрО. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика.

Что известно о Сергее "Африке" Матиясевиче?

Ранее Сергей Матиясевич работал в Институте геронтологии, где изучал старение и "пытался побороть смерть", выбрав этот путь после потери отца в 15 лет.

Мужчина учился на психотерапевта, работал в лаборатории во времена пандемии коронавируса и был изобретателем, получив патент на быстрый фастекс.

Он добровольно стал в ряды ВСУ 24 февраля 2022 года и проходил службу как боевой медик, минометчик, аэроразведчик, руководитель отделения ударных дронов.

В 2024 году защитник женился и стал отцом, а 19 октября 2025 года погиб возле села Предтечино Донецкой области.

Он был визионером, человеком, мыслящим масштабно, и всегда стремился сделать мир лучше... Мечтал о собственной лаборатории, дирижабле и доме, который хотел построить собственноручно,

– написал Фесик.

В последний путь военного пришло провести много людей – собратья, друзья, коллеги и обычные киевляне.

Прощание с Сергеем Матиясевичем: смотрите фото

Интересно! В гражданской жизни боец любил научную фантастику, стратегии, греблю, лыжи, спортивный туризм, а настоящей его страстью были горы и скалолазание. Позывной "Африка" покойный получил от собратьев, поскольку в 26 лет за один день покорил гору Килиманджаро.

