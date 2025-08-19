Украина продолжает терять своих верных сыновей и дочерей. Умер военный с Киевщины Сергей Минакерман.

Что известно о смерти Сергея Минакермана?

Сергей Борисович Минакерман – главный сержант инженерно-саперной роты.

Он находился на лечении в Днепре. К сожалению, умер 14 августа.

Простились с воином 18 августа в Броварах, похоронили – на Аллее славы.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Сергея Минакермана. Вечная и светлая память защитнику!

