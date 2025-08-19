19 серпня, 08:32
Чорна звістка для Київщини: зупинилося серце захисника Сергія Мінакермана
Основні тези
- Сергій Мінакерман, головний сержант інженерно-саперної роти з Київщини, помер 14 серпня під час лікування в Дніпрі.
- Поховали Сергія Мінакермана 18 серпня на Алеї слави в Броварах.
Україна продовжує втрачати своїх вірних синів та дочок. Помер військовий з Київщини Сергій Мінакерман.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.
Що відомо про смерть Сергія Мінакермана?
Сергій Борисович Мінакерман – головний сержант інженерно-саперної роти.
Він перебував на лікуванні у Дніпрі. На жаль, помер 14 серпня.
Попрощалися із воїном 18 серпня у Броварах, поховали – на Алеї слави.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Сергія Мінакермана. Вічна та світла пам'ять захиснику!
Втрати України на війні
- На війні загинула одна з перших "Бучанських відьом" Наталія Ільницька. Останній свій бій захисниця прийняла 10 серпня під час виконання бойового завдання на Сході.
- На фронті 11 серпня під час виконання бойового завдання загинув поліцейський з Одещини Сергій Магла. Старший лейтенант у 2024 році добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції.