19 серпня, 08:32
Чорна звістка для Київщини: зупинилося серце захисника Сергія Мінакермана

Софія Рожик
Основні тези
  • Сергій Мінакерман, головний сержант інженерно-саперної роти з Київщини, помер 14 серпня під час лікування в Дніпрі.
  • Поховали Сергія Мінакермана 18 серпня на Алеї слави в Броварах.

Україна продовжує втрачати своїх вірних синів та дочок. Помер військовий з Київщини Сергій Мінакерман.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

Дивіться також Мужній та відданий Батьківщині: на фронті загинув Віталій Терзі з Одещини 

Що відомо про смерть Сергія Мінакермана?

Сергій Борисович Мінакерман – головний сержант інженерно-саперної роти. 

Він перебував на лікуванні у Дніпрі. На жаль, помер 14 серпня.

Попрощалися із воїном 18 серпня у Броварах, поховали – на Алеї слави.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Сергія Мінакермана. Вічна та світла пам'ять захиснику!

Втрати України на війні

  • На війні загинула одна з перших "Бучанських відьом" Наталія Ільницька. Останній свій бій захисниця прийняла 10 серпня під час виконання бойового завдання на Сході.
  • На фронті 11 серпня під час виконання бойового завдання загинув поліцейський з Одещини Сергій Магла. Старший лейтенант у 2024 році добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції.

  • 13 серпня у Білій Церкві попрощалися із захисником Дмитром Кашенцем. Він загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині і вважався безвісти зниклим з липня 2025.