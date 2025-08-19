Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

Що відомо про смерть Сергія Мінакермана?

Сергій Борисович Мінакерман – головний сержант інженерно-саперної роти.

Він перебував на лікуванні у Дніпрі. На жаль, помер 14 серпня.

Попрощалися із воїном 18 серпня у Броварах, поховали – на Алеї слави.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Сергія Мінакермана. Вічна та світла пам'ять захиснику!

Втрати України на війні

На війні загинула одна з перших "Бучанських відьом" Наталія Ільницька. Останній свій бій захисниця прийняла 10 серпня під час виконання бойового завдання на Сході.

На фронті 11 серпня під час виконання бойового завдання загинув поліцейський з Одещини Сергій Магла. Старший лейтенант у 2024 році добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції.