Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Броваров Игоря Сапожко.
Что известно о смерти Сергея Минакермана?
Сергей Борисович Минакерман – главный сержант инженерно-саперной роты.
Он находился на лечении в Днепре. К сожалению, умер 14 августа.
Простились с воином 18 августа в Броварах, похоронили – на Аллее славы.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Сергея Минакермана. Вечная и светлая память защитнику!
Потери Украины на войне
- На войне погибла одна из первых "Бучанских ведьм" Наталья Ильницкая. Последний свой бой защитница приняла 10 августа во время выполнения боевого задания на Востоке.
- На фронте 11 августа во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Одесской области Сергей Магла. Старший лейтенант в 2024 году добровольно присоединился к стрелковому батальону полиции.