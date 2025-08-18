Сумну звістку повідомили у Ізмаїльські районній державній адміністрації, звідки родом Герой, передає 24 Канал.
Що відомо про загибель воїна?
Захисник Віталій Терзі трагічно загинув 8 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Він був родом з Ізмаїльського району, що на Одещині. Воїн служив старшим техніком 10 стрілецької роти 4 батальйону територіальної оборони.
У районній адміністрації додали, що схиляють голови перед полеглим Героєм, а його подвиг назавжди залишиться у серцях.
Ізмаїльська районна державна адміністрація висловлює щирі співчуття дружині, дітям, рідним і близьким загиблого Захисника,
– йдеться в повідомленні.
Воїна призвали на військову службу 25 лютого 2023 року. Віталій Терзі присягнув на вірність українському народові та мужньо виконував бойові завдання. Його вирізняли стійкість і відданість Батьківщині.
Прощання з оборонцем відбулось у суботу, 16 серпня, у рідному для полеглого військового селищі Катлабуг.
