Фигурант пленок о хищениях Энергоатома Пушкарь сбежал из Украины, – нардеп

Член НКРЭКУ Сергей Пушкарь, который причастен к делу о хищениях в Энергоатоме, 11 ноября сбежал из Украины. Он фигурирует в записях, на которых обсуждают получение "зарплаты" в 19 900 долларов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка.

Что известно о побеге Пушкаря?

Как сообщил нардеп Железняк, член Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Сергей Пушкарь 11 ноября выехал из Украины. Он один из фигурантов дела по хищению Энергоатома.

Именно он фигурирует на пленках, относительно получения "зарплаты" 20 штук долларов от Миндича (точнее 19 900 получается),

– добавил нардеп.

Известно, что Пушкарь до 2025 года занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению АО "НАЭК "Энергоатом". С сентября этого же года его назначили членом НКРЭКУ по результатам открытого конкурсного отбора.

Кто еще фигурирует в деле?