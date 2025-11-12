Фігурант плівок про розкрадання Енергоатому Пушкар втік з України, – нардеп
- Член НКРЕКП Сергій Пушкар, причетний до справи про розкрадання в Енергоатомі, 11 листопада втік з України.
- Пушкар фігурує у записах про можливе отримання майже 20 тисяч доларів від Тимура Міндіча.
Член НКРЕКП Сергій Пушкар, який причетний до справи про розкрадання в Енергоатомі, 11 листопада втік з України. Він фігурує у записах, на яких обговорюють отримання "зарплати" у 19 900 доларів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка.
Що відомо про втечу Пушкаря?
Як повідомив нардеп Железняк, член Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Сергій Пушкар 11 листопада виїхав з України. Він один з фігурантів справи з розкрадання Енергоатому.
Саме він фігурує на плівках, щодо отримання "зарплати" 20 штук доларів від Міндіча. (Точніше 19 900 виходить),
– додав нардеп.
Відомо, що Пушкар до 2025 року обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення АТ "НАЕК "Енергоатом". З вересня цього ж року його призначили членом НКРЕКП за результатами відкритого конкурсного відбору.
Хто ще фігурує у справі?
Серед фігурантів: ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов та четверо учасників так званого "бек-офісу з легалізації коштів".
Стало відомо, що Тимуру Міндічу та ще шістьом його спільникам офіційно оголосили підозру у справі.
ЗМІ повідомляли, що Ігор Миронюк може вийти з-під варти під заставу у 136,6 мільйона гривень.