27 января, 14:13
Дрон летит очень низко, – Садовый о российском БПЛА в направлении Львова

Дария Черныш

Российские "Шахеды" продолжают атаковать Украину днем 27 января. Известно о движении одного из дронов в направлении Львова.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Что известно о движении дрона во Львов? 

Днем 27 января Россия снова терроризирует Украину ударными дронами. Поэтому в нескольких районах Львовщины объявлена ​​воздушная тревога. 

В 14:11 мэр Львова Садовый сообщил о вражеском беспилотнике, двигающемся курсом на город. 

Информируют, что летит очень низко. Всем оставаться в укрытиях, 
– добавил Садовый. 

Через несколько минут глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, предварительно, над Львовом зафиксировали вражеский БпЛА. 

Местные власти призывают ​​жителей региона находиться в укрытиях к отбою угрозы.

