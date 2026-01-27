Дрон летит очень низко, – Садовый о российском БПЛА в направлении Львова
Российские "Шахеды" продолжают атаковать Украину днем 27 января. Известно о движении одного из дронов в направлении Львова.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Что известно о движении дрона во Львов?
Днем 27 января Россия снова терроризирует Украину ударными дронами. Поэтому в нескольких районах Львовщины объявлена воздушная тревога.
В 14:11 мэр Львова Садовый сообщил о вражеском беспилотнике, двигающемся курсом на город.
Информируют, что летит очень низко. Всем оставаться в укрытиях,
– добавил Садовый.
Через несколько минут глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, предварительно, над Львовом зафиксировали вражеский БпЛА.
Местные власти призывают жителей региона находиться в укрытиях к отбою угрозы.
