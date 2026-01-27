Дрон летит очень низко, – Садовый о российском БПЛА в направлении Львова

Российские "Шахеды" продолжают атаковать Украину днем 27 января. Известно о движении одного из дронов в направлении Львова.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Что известно о движении дрона во Львов?

Днем 27 января Россия снова терроризирует Украину ударными дронами. Поэтому в нескольких районах Львовщины объявлена ​​воздушная тревога.

В 14:11 мэр Львова Садовый сообщил о вражеском беспилотнике, двигающемся курсом на город.

Информируют, что летит очень низко. Всем оставаться в укрытиях,

– добавил Садовый.

Через несколько минут глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, предварительно, над Львовом зафиксировали вражеский БпЛА.

Местные власти призывают ​​жителей региона находиться в укрытиях к отбою угрозы.

