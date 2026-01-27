Укр Рус
27 січня, 14:13
Оновлено - 14:46, 27 січня

"Шахед" летить дуже низько, – Садовий про російський БпЛА у напрямку Львова

Дарія Черниш
Основні тези
  • Російські "Шахеди" атакують Україну, один з дронів рухався у напрямку Львова.
  • У Львові та кількох районах області оголошували повітряну тривогу.

Російські "Шахеди" продовжують атакувати Україну вдень 27 січня. Було відомо про рух одного з дронів у напрямку Львова.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Що відомо про рух дрона на Львів?

Удень 27 січня Росія знову тероризує Україну ударними дронами. Через це у кількох районах Львівщини оголошено повітряну тривогу. 

О 14:11 мер Львова Садовий повідомив про ворожий безпілотник, що рухається курсом на місто.

Інформують, що летить дуже низько. Усім залишатися в укриттях,
– додав Садовий.

За кілька хвилин голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, попередньо, над Львовом зафіксували ворожий БпЛА. Вже о 14:37 оголосили відбій повітряної тривоги.

Місцева влада закликає жителів регіону перебувати в укриттях у разі загрози.

Остання атака на Львівщину: які наслідки?

  • Вибухи у Бродах на Львівщині пролунали вранці 27 січня. Внаслідок дронової атаки сталась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Над містом фіксували густий дим. Займання ліквідують понад 130 рятувальників ДСНС.

  • Після загоряння нафтопродуктів у Бродівській громаді триває моніторинг стану повітря. 