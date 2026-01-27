"Шахед" летить дуже низько, – Садовий про російський БпЛА у напрямку Львова

Російські "Шахеди" продовжують атакувати Україну вдень 27 січня. Було відомо про рух одного з дронів у напрямку Львова.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Що відомо про рух дрона на Львів?

Удень 27 січня Росія знову тероризує Україну ударними дронами. Через це у кількох районах Львівщини оголошено повітряну тривогу.

О 14:11 мер Львова Садовий повідомив про ворожий безпілотник, що рухається курсом на місто.

Інформують, що летить дуже низько. Усім залишатися в укриттях,

– додав Садовий.

За кілька хвилин голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, попередньо, над Львовом зафіксували ворожий БпЛА. Вже о 14:37 оголосили відбій повітряної тривоги.

Місцева влада закликає жителів регіону перебувати в укриттях у разі загрози.

Остання атака на Львівщину: які наслідки?