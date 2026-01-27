Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Що відомо про рух дрона на Львів?

Удень 27 січня Росія знову тероризує Україну ударними дронами. Через це у кількох районах Львівщини оголошено повітряну тривогу.

О 14:11 мер Львова Садовий повідомив про ворожий безпілотник, що рухається курсом на місто.

Інформують, що летить дуже низько. Усім залишатися в укриттях,

– додав Садовий.

За кілька хвилин голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, попередньо, над Львовом зафіксували ворожий БпЛА.

Місцева влада закликає жителів регіону перебувати в укриттях до відбою загрози.

