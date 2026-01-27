Депутат Одеської міської ради Петро Обухов розповів 24 Каналу про ситуацію після чергового обстрілу Одеси. Також за інформацією Одеської МВА, під час пошуково-рятувальних робіт у Пересипському районі міста було знайдено тіло чоловіка літнього віку.

До теми Колосальні руйнування та знеструмлення: у яких регіонах найскладніша ситуація після атаки ворога

Куди влучив ворог в Одесі?

Обухов наголосив, що ворог здійснив атаку на Одещину, застосувавши близько 50 "Шахедів". В Одесі відбулось приблизно 10 влучань у різні будинки, більшість з них – у житлові.

Росіяни, імовірно, намагалися пошкодити нашу енергетичну систему. Поруч з цими будинками розташовані підстанції. У ДТЕК заявили, що одну з них було атаковано,

– пояснив він.

За попередніми даними, 23 особи постраждали внаслідок атаки ворога, 9 з них госпіталізовано, зокрема, 2 дитини та вагітна жінка. Водночас ще три людини не знайдені і вони можуть бути під завалами.

Також міська влада розгорнула у місті штаби з допомоги одеситам. За словами депутата Одеської міської ради, це стандартна практика. Мерія одразу відкриває польові штаби, намети або навіть розташовуються декілька мікроавтобусів.

Зверніть увагу! Чергова атака ворога на Одесу сталася на тлі важких погодних умов у місті, де кілька днів температура близько 0°C, падає дощ, а на дорогах – ожеледиця, містом дуже важко пересуватись. Також з грудня тривають екстрені відключення світла, графіки не працюють, почергово вимикаються котельні і зупинився громадський електричний транспорт.

Приїжджають громадські організації, які готують теплу їжу, видають плівку, щити, якими закривають розбиті вікна. Загалом, як повідомив він, було пошкоджено близько 200 вікон. Все це відбувається майже автоматично. Люди оформлюють заявки на відшкодування і міська рада надає гроші на ремонт вікон, дверей.

Крім того, внаслідок атаки знищено вщент декілька квартир, і постає питання, де будуть жити люди, які залишились без житла. У нас є гуртожиток, в якому міська рада поселяє людей, які опинилися в такій ситуації. Це, на жаль, вже не перший будинок, який постраждав і з якого довелося відселяти жителів,

– зазначив Петро Обухов.

Депутат розповів історію одного з одеситів, у квартирі якого сталося займання після атаки. Чоловік спершу ховався у ванні, а потім почав гасити пожежу. При цьому водопостачання було відсутнє і він заливав вогонь водою, яку накопичив у баклажках. Коли ж і вона закінчилась, то вилив у полум'я суп з каструлі. Ця історія доводить, що одесити завжди знаходять вихід з будь-якої ситуації.

Що відомо про атаку на Одещину 27 січня?