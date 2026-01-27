Депутат Одесского городского совета Петр Обухов рассказал 24 Каналу о ситуации после очередного обстрела Одессы. Также по информации Одесской МВА, во время поисково-спасательных работ в Пересыпском районе города было найдено тело мужчины пожилого возраста.

Куда попал враг в Одессе?

Обухов отметил, что враг совершил атаку на Одесскую область, применив около 50 "Шахедов". В Одессе состоялось примерно 10 попаданий в разные дома, большинство из них – в жилые.

Россияне, вероятно, пытались повредить нашу энергетическую систему. Рядом с этими домами расположены подстанции. В ДТЭК заявили, что одна из них была атакована,

– объяснил он.

По предварительным данным, 23 человека пострадали в результате атаки врага, 9 из них госпитализированы, в частности, 2 ребенка и беременная женщина. В то же время еще три человека не найдены и они могут быть под завалами.

Также городские власти развернули в городе штабы по помощи одесситам. По словам депутата Одесского городского совета, это стандартная практика. Мэрия сразу открывает полевые штабы, палатки или даже располагаются несколько микроавтобусов.

Обратите внимание! Очередная атака врага на Одессу произошла на фоне тяжелых погодных условий в городе, где несколько дней температура около 0°C, падает дождь, а на дорогах – гололедица, по городу очень трудно передвигаться. Также с декабря продолжаются экстренные отключения света, графики не работают, поочередно выключаются котельные и остановился общественный электрический транспорт.

Приезжают общественные организации, которые готовят теплую пищу, выдают пленку, щиты, которыми закрывают разбитые окна. В общем, как сообщил он, было повреждено около 200 окон. Все это происходит почти автоматически. Люди оформляют заявки на возмещение и городской совет предоставляет деньги на ремонт окон, дверей.

Кроме того, в результате атаки уничтожено полностью несколько квартир, и возникает вопрос, где будут жить люди, которые остались без жилья. У нас есть общежитие, в котором городской совет поселяет людей, которые оказались в такой ситуации. Это, к сожалению, уже не первый дом, который пострадал и из которого пришлось отселять жителей,

– отметил Петр Обухов.

Депутат рассказал историю одного из одесситов, в квартире которого возник пожар после атаки. Мужчина сначала прятался в ванной, а потом начал тушить пожар. При этом водоснабжение отсутствовало и он заливал огонь водой, которую накопил в баклажках. Когда же и она закончилась, то вылил в пламя суп из кастрюли. Эта история доказывает, что одесситы всегда находят выход из любой ситуации.

Что известно об атаке на Одесскую область 27 января?