Что известно о последствиях атаки врага?

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, о чем рассказал первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

В Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. В частности применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится. Но после стабилизации энергосистемы.

Кроме того, по всей стране действуют графики почасовых отключений света для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах применяются аварийные отключения.

Главной причиной вынужденных ограничений являются последствия обстрелов электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии,

– сообщил Артем Некрасов.

Долгосрочно обесточенными остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах Украины. Там восстановление электроснабжения затруднено из-за постоянных боевых действий.

Также из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Сумской, Житомирской и Киевской областях.

Напомним! В связи с массированными атаками России энергетика Украины работает в режиме чрезвычайной ситуации.

К тому же ночью 27 января враг повторно атаковал энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Об этом сообщили в ДТЭК утром 27 числа.

Разрушения колоссальные и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние,

– говорится в заметке.

Бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения от спасателей и военных.

Обратите внимание! Сейчас специалисты выполняют осмотр оборудования, разбирают завалы, а уже после – начнут ремонтировать.

