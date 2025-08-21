"Шахеды" атакуют Киевскую область: по вражеским целям работает ПВО
- Россияне утром 21 августа атакуют Киевскую область.
- В воздушном пространстве области зафиксировано БПЛА.
Утром 21 августа россияне продолжили террор Киевщины. Там по вражеским "Шахедам" работают силы ПВО.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Что известно об атаке на Киевскую область?
В половине 10 часов утра в Воздушных силах информировали угрозу БПЛА для Киевской области, в частности для Вышгородского и Броварского районов.
После этого об угрозе дронов предупредили и жителей столицы.
Уже в 9:32 в ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано вражеские дроны. Силы противовоздушной обороны работают по целям.
Там отметили, что следует находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших,
– написали там.
К слову, ночью в Киевской области и в столице также работали силы ПВО.
Россия с ночи била БпЛА и ракетами по Украине: детали атаки
- В ночь на 21 августа россияне атаковали Украину 614-ю средствами воздушного нападения.
- Для удара вражеские силы применили 574 ударных БПЛА и 40 ракет.
- По состоянию на утро известно, что противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей.
- Указывается, что зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.