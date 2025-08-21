Утром 21 августа россияне продолжили террор Киевщины. Там по вражеским "Шахедам" работают силы ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Что известно об атаке на Киевскую область?

В половине 10 часов утра в Воздушных силах информировали угрозу БПЛА для Киевской области, в частности для Вышгородского и Броварского районов.

После этого об угрозе дронов предупредили и жителей столицы.

Уже в 9:32 в ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано вражеские дроны. Силы противовоздушной обороны работают по целям.

Там отметили, что следует находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших,

– написали там.

К слову, ночью в Киевской области и в столице также работали силы ПВО.

Россия с ночи била БпЛА и ракетами по Украине: детали атаки