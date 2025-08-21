Зранку 21 серпня росіяни продовжили терор Київщини. Там по ворожих "Шахедах" працюють сили ППО.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про атаку на Київщину?

О пів на 10 годину ранку в Повітряних силах інформували загрозу БпЛА для Київської області, зокрема для Вишгородського та Броварського районів.

Після цього про загрозу дронів попередили і жителів столиці.

Вже о 9:32 в ОВА повідомили, що в повітряному просторі зафіксовано ворожі дрони. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Там наголосили, що слід перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших,

– написали там.

До слова, вночі у Київській області та у столиці також працювали сили ППО.

Росія з ночі била БпЛА і ракетами по Україні: деталі атаки