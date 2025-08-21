"Шахеди" атакують Київщину: по ворожих цілях працює ППО
- Росіяни зранку 21 серпня атакують Київщину.
- В повітряному просторі області зафіксовано БпЛА.
Зранку 21 серпня росіяни продовжили терор Київщини. Там по ворожих "Шахедах" працюють сили ППО.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Дивіться також Комбінований ворожий удар по Львову: загинула людина, є постраждалі
Що відомо про атаку на Київщину?
О пів на 10 годину ранку в Повітряних силах інформували загрозу БпЛА для Київської області, зокрема для Вишгородського та Броварського районів.
Після цього про загрозу дронів попередили і жителів столиці.
Вже о 9:32 в ОВА повідомили, що в повітряному просторі зафіксовано ворожі дрони. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях.
Там наголосили, що слід перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших,
– написали там.
До слова, вночі у Київській області та у столиці також працювали сили ППО.
Дивіться також Росія масовано атакує Україну ракетами та "Шахедами": де чули вибухи та які наслідки
Росія з ночі била БпЛА і ракетами по Україні: деталі атаки
У ніч проти 21 серпня росіяни атакували Україну 614-ма засобами повітряного нападу.
Для удару ворожі сили застосували 574 ударних БпЛА і 40 ракет.
Станом на ранок відомо, що протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей.
Вказується, що зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.