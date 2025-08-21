Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Что известно об атаке на Киевскую область?

В половине 10 часов утра в Воздушных силах информировали угрозу БПЛА для Киевской области, в частности для Вышгородского и Броварского районов.

После этого об угрозе дронов предупредили и жителей столицы.

Уже в 9:32 в ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано вражеские дроны. Силы противовоздушной обороны работают по целям.

Там отметили, что следует находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших,

– написали там.

К слову, ночью в Киевской области и в столице также работали силы ПВО.

Россия с ночи била БпЛА и ракетами по Украине: детали атаки