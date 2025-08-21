Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Что известно об атаке на Киевскую область?
В половине 10 часов утра в Воздушных силах информировали угрозу БПЛА для Киевской области, в частности для Вышгородского и Броварского районов.
После этого об угрозе дронов предупредили и жителей столицы.
Уже в 9:32 в ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано вражеские дроны. Силы противовоздушной обороны работают по целям.
Там отметили, что следует находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших,
– написали там.
К слову, ночью в Киевской области и в столице также работали силы ПВО.
Россия с ночи била БпЛА и ракетами по Украине: детали атаки
- В ночь на 21 августа россияне атаковали Украину 614-ю средствами воздушного нападения.
- Для удара вражеские силы применили 574 ударных БПЛА и 40 ракет.
- По состоянию на утро известно, что противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей.
- Указывается, что зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.