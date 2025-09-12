НАТО объявляет предвоенное положение, – эксперт сказал, что может скрываться за атакой на Польшу
- Российские беспилотники попали в воздушное пространство Польши, что, по мнению исполнительного директора центра прикладных политических исследований "Пента", следует рассматривать как вооруженную провокацию.
- Блок НАТО активизировал 4 статью своего договора, признавая угрозу территориальной целостности одной из стран-членов Альянса – Польши.
То, что почти 20 российских дронов в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши – не является случайностью. Это по меньшей мере вооруженная провокация. По состоянию не сегодня на территории этой страны, которая является членом НАТО, найдено 17 обломков беспилотников России.
Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, подчеркнув, что такое значительное количество российских БпЛА, которое оказалась в небе Польши, свидетельствует о том, что это не была ошибка или случайность.
Атака на Польшу: что признал блок НАТО?
Украинские военные, как отметил Леонов, еще в июле фиксировали в сбитых российских дронах над территорией Украины SIM-карты польских операторов мобильной связи. Это, по его словам, означает, что Россия уже тогда готовилась к таким действиям, которые осуществила 10 сентября. Он заметил, что ожидался только приказ сделать это, а технически все было готово.
Важно, что когда Дональд Трамп говорит, что это была ошибка, то Альянс уже признал, что это не так. Поскольку активизация 4 статьи Альянса свидетельствует о том, что НАТО объявляет предвоенное положение. Фактически официально признается, что есть угроза территориальной целостности или суверенитету одной из стран-членов НАТО,
– пояснил Леонов.
Учитывая это, как отметил исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента", американский президент должен был бы уже говорить не об ошибке, а о шаге к следующему обострению. Ведь анализируя ситуацию, которая произошла в Польше, по словам Леонова, следует не забывать о том, что в Беларуси начались совместные с Россией военные учения.
"Мы знаем, что такие учения России часто переходят в агрессию. Это было в отношении Грузии в 2008 году, это была широкомасштабная агрессия против Украины в 2022-м. Сейчас, когда есть страны Балтии, в сторону которых российские пропагандисты сыплют угрозы, надо передвигать беспилотную зону для рашистов на западной территории Украины", – считает Леонов.
Это, как отметил исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" – не эскалация, а путь к деэскалации. Ведь, если все российские дроны и ракеты будут сбиваться над украинской территорией, это, по словам Леонова, не приведет к масштабной войне между странами НАТО и Россией.
Шахеды в Польше: как реагирует НАТО?
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя инцидент в Польше, озвучил послание российскому диктатору. Он призвал завершить его боевые действия в Украине и прекратил расширять войну, нарушать воздушное пространство партнеров нашего государства. Он отметил, что члены НАТО способны защитить свою территорию.
Североатлантический альянс по просьбе Польши 10 сентября активировал 4 статью договора НАТО. Информацию об этом подтвердил представитель польского правительства Адам Шлапка. Указанная статья дает основания членам НАТО собираться для консультаций, коллективно реагировать на угрозы, обсуждать план дальнейших действий.
НАТО отрабатывает меры, чтобы усилить обороноспособность. Этим будет заниматься Алексус Гринкевич, Верховный главнокомандующий Объединенных сил Альянса в Европе. Первоочередная задача, которая сейчас стоит перед штабом – определить пути, как усилить защиту восточного фланга НАТО.