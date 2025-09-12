То, что почти 20 российских дронов в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши – не является случайностью. Это по меньшей мере вооруженная провокация. По состоянию не сегодня на территории этой страны, которая является членом НАТО, найдено 17 обломков беспилотников России.

Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, подчеркнув, что такое значительное количество российских БпЛА, которое оказалась в небе Польши, свидетельствует о том, что это не была ошибка или случайность.

Атака на Польшу: что признал блок НАТО?

Украинские военные, как отметил Леонов, еще в июле фиксировали в сбитых российских дронах над территорией Украины SIM-карты польских операторов мобильной связи. Это, по его словам, означает, что Россия уже тогда готовилась к таким действиям, которые осуществила 10 сентября. Он заметил, что ожидался только приказ сделать это, а технически все было готово.

Важно, что когда Дональд Трамп говорит, что это была ошибка, то Альянс уже признал, что это не так. Поскольку активизация 4 статьи Альянса свидетельствует о том, что НАТО объявляет предвоенное положение. Фактически официально признается, что есть угроза территориальной целостности или суверенитету одной из стран-членов НАТО,

– пояснил Леонов.

Учитывая это, как отметил исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента", американский президент должен был бы уже говорить не об ошибке, а о шаге к следующему обострению. Ведь анализируя ситуацию, которая произошла в Польше, по словам Леонова, следует не забывать о том, что в Беларуси начались совместные с Россией военные учения.

"Мы знаем, что такие учения России часто переходят в агрессию. Это было в отношении Грузии в 2008 году, это была широкомасштабная агрессия против Украины в 2022-м. Сейчас, когда есть страны Балтии, в сторону которых российские пропагандисты сыплют угрозы, надо передвигать беспилотную зону для рашистов на западной территории Украины", – считает Леонов.

Это, как отметил исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" – не эскалация, а путь к деэскалации. Ведь, если все российские дроны и ракеты будут сбиваться над украинской территорией, это, по словам Леонова, не приведет к масштабной войне между странами НАТО и Россией.

Шахеды в Польше: как реагирует НАТО?