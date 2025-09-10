В Польше объявили об ускоренном вызове резервистов в ответ на российскую атаку беспилотниками. Главное, чтобы там сделали правильные выводы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. По его словам, это вполне понятный шаг со стороны Польши. Украина тоже созвала резервистов накануне полномасштабного вторжения.

Почему Польша вызывает резервистов?

Как предположил Нарожный, вероятно, в Польше увидели, что им не хватает людей на местах. Поэтому и сейчас вызвали дополнительную силу.

Также нужно было сделать четкий сигнал в ответ на российскую угрозу. Тут важно, чтобы поляки сделали правильные выводы.

Они увидели, что у них не хватает людей на земле. Мобильные огневые группы – обычные джипы с пулеметами – могли бы сбить как минимум половину из этих дронов, если бы они были на границе и вблизи крупных городов. Поэтому там и созывают ТрО. Важно, чтобы поляки отреагировали на такие действия России,

– отметил Нарожный.

