У Польщі оголосили про пришвидшений виклик резервістів у відповідь на російську атаку безпілотниками. Головне, аби там зробили правильні висновки.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. За його словами, це цілком зрозумілий крок з боку Польщі. Україна теж скликала резервістів напередодні повномасштабного вторгнення.

Чому Польща викликає резервістів?

Як припустив Нарожний, ймовірно, у Польщі побачили, що їм не вистачає людей на місцях. Тому й зараз викликали додаткову силу.

Також потрібно було зробити чіткий сигнал у відповідь на російську загрозу. Тут важливо, аби поляки зробили правильні висновки.

Вони побачили, що у них не вистачає людей на землі. Мобільні вогневі групи – звичайні джипи з кулеметами – могли б збити щонайменше половину з цих дронів, якби вони були на кордоні та поблизу великих міст. Тому там і скликають ТрО. Важливо, щоб поляки відреагували на такі дії Росії,

– зазначив Нарожний.

Атака безпілотників по Польщі: деталі