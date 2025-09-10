Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. За його словами, це цілком зрозумілий крок з боку Польщі. Україна теж скликала резервістів напередодні повномасштабного вторгнення.
Чому Польща викликає резервістів?
Як припустив Нарожний, ймовірно, у Польщі побачили, що їм не вистачає людей на місцях. Тому й зараз викликали додаткову силу.
Також потрібно було зробити чіткий сигнал у відповідь на російську загрозу. Тут важливо, аби поляки зробили правильні висновки.
Вони побачили, що у них не вистачає людей на землі. Мобільні вогневі групи – звичайні джипи з кулеметами – могли б збити щонайменше половину з цих дронів, якби вони були на кордоні та поблизу великих міст. Тому там і скликають ТрО. Важливо, щоб поляки відреагували на такі дії Росії,
– зазначив Нарожний.
Атака безпілотників по Польщі: деталі
В ніч на 10 вересня Росія запустила щонайменше 19 безпілотників по Польщі. Для відбиття атаки залучили літаки НАТО.
У МВС Польщі заявили, що виявили не лише дрони, але й уламки ракети. Також один з дронів пошкодив будинок та автомобіль.
В Росії ж нахабно розповідали, що вони "не планували уразити об'єкти на території Польщі". Президент США Дональд Трамп вже також відреагував на атаку російських безпілотників по Польщі.