Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. По его словам, это вполне понятный шаг со стороны Польши. Украина тоже созвала резервистов накануне полномасштабного вторжения.
Почему Польша вызывает резервистов?
Как предположил Нарожный, вероятно, в Польше увидели, что им не хватает людей на местах. Поэтому и сейчас вызвали дополнительную силу.
Также нужно было сделать четкий сигнал в ответ на российскую угрозу. Тут важно, чтобы поляки сделали правильные выводы.
Они увидели, что у них не хватает людей на земле. Мобильные огневые группы – обычные джипы с пулеметами – могли бы сбить как минимум половину из этих дронов, если бы они были на границе и вблизи крупных городов. Поэтому там и созывают ТрО. Важно, чтобы поляки отреагировали на такие действия России,
– отметил Нарожный.
Атака беспилотников по Польше: детали
- В ночь на 10 сентября Россия запустила по меньшей мере 19 беспилотников по Польше. Для отражения атаки привлекли самолеты НАТО.
- В МВД Польши заявили, что обнаружили не только дроны, но и обломки ракеты. Также один из дронов повредил дом и автомобиль.
- В России же нагло рассказывали, что они "не планировали поразить объекты на территории Польши". Президент США Дональд Трамп уже также отреагировал на атаку российских беспилотников по Польше.