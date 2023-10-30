"Не мучалась": отец убитой ХАМАС 22-летней Шани Лук рассказал подробности ее смерти

Стало известно, что студентку из Германии Шани Лук, которую похитили боевики ХАМАС, нашли мертвой. Папа девушки рассказал, что она погибла мгновенно.

Пока обстоятельства гибели Шани Лук неизвестны. Отец убитого Шани Лук утверждает, что его дочь убили сразу, и она "не мучалась".

Смотрите также Уже мертвые оживали: как Медведчук "попал в плен" ХАМАС

Погибла мгновенно

7 октября, когда палестинские террористы напали на Израиль, 22-летняя девушка веселилась на музыкальном фестивале. По словам очевидцев, боевики стали стрелять во всех, кого видели.

Отец Шани рассказывает, что его дочь вместе с друзьями пытались скрыться от террористов на своем авто. Однако через несколько минут их остановили террористы, расстрелявшие автомобиль. Шани погибла мгновенно, не страдая.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что девушке якобы отрубили голову. Следует отметить, что тело Шани до сих пор не обнаружили. Однако был найден отломок черепной кости, из которого был взят образец ДНК. Где именно обнаружили обломок – тоже пока неизвестно.

Боевики расстреляли супругов украинских ученых

В первые дни войны Израиля с ХАМАСом в сети появились кадры, на которых в пикапе боевиков лежит изуродованная девушка. В ней опознали гражданку Германии Шани Лук. Ранее сообщалось, что девушка может находиться в плену террористов, а также, что она – в тяжелом состоянии в больнице.

На второй день нападения террористы убили украинского ученого Сергея Гредескула и его жену Викторию. Пара была расстреляна прямо в собственном доме в городе Офаким.

Сергей Гредескул был именитым ученым, доктором физико-математических наук и лауреатом Государственной премии УССР. Его супруга Виктория была доктором математических наук. Обеим погибшим был 81 год. Прежде чем поселиться в Израиле в 90-х годах, супруги жили в Харькове.

По состоянию на 26 октября в ходе конфликта на Ближнем Востоке погиб 21 украинец, еще один считается пропавшим без вести.