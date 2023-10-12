О гибели ученого сообщил его друг, историк и журналист Шимон Бриман, который также переехал в Израиль из Харькова По его словам, террористы ворвались в дом супругов в городе Офаким
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Сергей Гредескул был именитым ученым, доктором физико-математических наук и лауреатом Государственной премии УССР.
Его супруга Виктория была доктором математических наук. Обеим погибшим был 81 год.
Что известно о Сергее Гредескуле
Сергей Гредескул родился в 1942 году. Окончил Харьковский государственный институт. С 1968 года работал в Харьковском физико-техническом институте, а в 1971 году перешел в физико-технический институт низких температур Академии наук УССР – до 1991 года занимал должность старшего научного сотрудника.
Впоследствии получил научную степень доктора физико-математических наук. В 1985 году получил Государственную премию УССР.
В 1991 году переехал в Израиль. С 1992 по 2012 год занимал должность профессора Университета Бен-Гуриона в городе Беер-Шева.
Украинский физик переехал в Израиль в 90-е годы / Фото из соцсетей
Информацию о гибели украинского ученого подтвердили на кафедре физики университета Бен Гурион в Негеве.
Сергей был одним из самых выдающихся физиков, переехавших в Израиль в 90-е годы. Он стал одним из родителей-основателей физики неупорядоченных металлов. Сергей пришел на нашу кафедру в 1991 году и был ее сотрудником до последних дней,
– говорится в сообщении.
Что известно о пострадавших украинцах в Израиле
- Подтверждена гибель 3 украинцев от рук боевиков ХАМАС, еще 6 граждан числятся пропавшими без вести.
- Штаб МИД Украины обработал более 1 000 обращений украинцев в Израиле и Секторе Газа. В настоящее время около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов.
- В МИДе сообщили, что совместно с Офисом Президента и посольством в Израиле работают круглосуточно, чтобы вернуть наших граждан.