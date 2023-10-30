"Не мучилася": батько вбитої ХАМАС 22-річної Шані Лук розповів подробиці її смерті

Стало відомо, що студентку з Німеччини Шані Лук, яку викрали бойовики ХАМАС, знайшли мертвою. Батько дівчини розповів, що вона загинула миттєво.

Наразі обставини загибелі Шані Лук невідомі. Батько вбитої Шані Лук стверджує, що його доньку вбили одразу, і вона "не мучилася".

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Загинула миттєво

7 жовтня, у день, коли палестинські терористи напали на Ізраїль, 22-річна дівчина веселилася на музичному фестивалі. За словами очевидців, бойовики почали стріляти в усіх, кого бачили.

Батько Шані розповідає, що його донька разом із друзями намагалися втекти від терористів на своєму авто. Однак за кілька хвилин їх перестріли терористи, які розстріляли автомомобіль. Шані загинула миттєво, не страждаючи.

Раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог повідомив, що дівчині нібито відрубали голову. Слід зазначити, що тіло Шані досі не знайшли. Однак був знайдений уламок черепної кістки, з якого було взято зразок ДНК. Де саме виявили уламок – теж наразі не відомо.

Бойовики розстріляли подружжя українських вчених

У перші дні війни Ізраїлю з ХАМАС у мережі з'явилися кадри, на яких у пікапі бойовиків лежить понівечена дівчина. У ній впізнали громадянку Німеччини Шані Лук. Раніше повідомляли, що дівчина може перебувати у полоні терористів, а також, що вона у важкому стані в лікарні.

На другий день нападу терористи вбили українського вченого Сергія Гредескула та його дружину Вікторію. Пару розстріляли просто у власному будинку в місті Офакім.

Сергій Гредескул був іменитим вченим, доктором фізико-математичних наук і лауреатом Державної премії УРСР. Його дружина Вікторія була доктором математичних наук. Обом загиблим був 81 рік. Перед тим, як оселитися в Ізраїлі у 90-тих роках, подружжя мешкало в Харкові.

Станом на 26 жовтня у ході конфлікту на Близькому Сході загинули 21 українець, ще один вважається зниклим безвісти.