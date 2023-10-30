Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что кто-то хочет разжечь между людьми рознь, а результаты таких действий заметны, в частности, в ситуации, которая сложилась в Махачкале. Он добавил, что ложь и манипуляция заметные сразу.

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Чем опасны такие ситуации

Между людьми хотят усилить ненависть, поэтому организуют разные провокации для того, чтобы создать вокруг хаос. Но такая "игра" очень опасна. Сегодня эти "ростки гнева" направлены против Израиля, Запада, но может случиться так, что в зону нестабильности зайдут те политические режимы, которые находятся у власти во многих исламских странах.

Более того, ситуация с фото Медведчука – не единственный случай манипулирования людьми.

Мы видели это, когда "мертвые оживали", как их оплакивали... Безусловно, кто-то разжигает рознь и мы уже видим результаты этого,

– сказал Валентин Гладких.

Политолог рассказал в чем опасность манипуляции общественным мнением: смотрите видео

Гладких добавил, что сегодня очень легко назвать врагом Израиль или США, но такая "игра" опасна и деструктивна.

"Пока она происходит в риторической плоскости, но все легко может измениться. В Европе также есть антимигрантские настроения, там ситуация довольно специфически балансирует", – добавил политолог.

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