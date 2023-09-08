Транспортное средство кума Путина было объявлено в розыск. Однако следует отметить, что ранее ДБР уже передало 17 арестованных авто родственников Медведчука и Казака на нужды ВСУ.
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Автомобиль Медведчука исчез
Суд наложил арест на все имущество госсовета Виктора Медведчука, в том числе на бронированный Mercedes-Benz S500 4 Matic 2014 года. Однако Офис генерального прокурора сообщил, что правоохранители не знают местонахождение авто госпредателя. Такую информацию предоставили журналистам в ответ на письменный запрос.
По постановлению следователя судьи Лычаковского районного суда Львова наложен арест на имущество подозреваемого М., в том числе на автомобиль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 года выпуска, госномер АА1937ОИ, о чем внесены соответствующие сведения в Государственный реестр. Указанный автомобиль объявлен в розыск в соответствии с постановлением следователя. В настоящее время его местонахождение неизвестно,
– говорится в ответе.
Журналисты обратились в ДБР за комментарием – именно они вели дело кума Путина. Там отказались предоставить информацию, сославшись на тайну досудебного расследования.
Ответ на запрос журналистов / фото "Схемы"
Где сейчас сам Медведчук
- В сентябре 2022 года Виктора Медведчука обменяли в Россию на пленных азовцев. Украина получила от него все необходимые показания для установления справедливости в рамках уголовных производств.
- В России кум Путина продолжает околополитическую деятельность – например, он официально зарегистрировал организацию "Другая Украина". Туда он набрал предателей для распространения нарративов о "сатанистах", "нацистах" и "хорошем Путине".
- Медведчук не может оставить в покое Украину – он до сих пор судится за право быть адвокатом. Он уже подал иск и заявил о "политическом преследовании". Защищать интересы предателя будет его адвокат.