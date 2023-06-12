12 июня транспортные средства были переданы на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины. Наши воины получили 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника.
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Автомобили принадлежали предприятию предателей
Как отмечают в ГБР, эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины.
Более того, они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.
ВСУ передали 17 автомобилей родственников Медведчука и Козака / Фото ГБР
Таким образом, в апреле прошлого года на эти автомобили наложили арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (статья 364, статья 240 Уголовного кодекса Украины).
Теперь транспортные средства предателей Украины уже работают против них.
Медведчука и Казака лишили мандатов и гражданства Украины
Напомним, что в январе Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов коллаборантов и государственных изменников Украины. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ринате Кузьмине.
Незадолго до этого этих деятелей лишили гражданства Украины. К слову, нардепы абсолютным большинством проголосовали за лишение мандатов государственных изменников.