12 июня транспортные средства были переданы на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины. Наши воины получили 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника.

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Автомобили принадлежали предприятию предателей

Как отмечают в ГБР, эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины.

Более того, они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

ВСУ передали 17 автомобилей родственников Медведчука и Козака / Фото ГБР

Таким образом, в апреле прошлого года на эти автомобили наложили арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (статья 364, статья 240 Уголовного кодекса Украины).

Теперь транспортные средства предателей Украины уже работают против них.

Медведчука и Казака лишили мандатов и гражданства Украины

Напомним, что в январе Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов коллаборантов и государственных изменников Украины. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ринате Кузьмине.

Незадолго до этого этих деятелей лишили гражданства Украины. К слову, нардепы абсолютным большинством проголосовали за лишение мандатов государственных изменников.