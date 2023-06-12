12 червня транспортні засоби передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України. Наші воїни отримали 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.

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Автівки належали підприємству зрадників

Як зазначають у ДБР, ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії Росії проти України.

Ба більше, вони також є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області.

ЗСУ передали 17 автомобілів родичів Медведчука та Козака / Фото ДБР

Таким чином, у квітні минулого року на ці автомобілі наклали арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (стаття 364, стаття 240 Кримінального кодексу України).

Тепер транспорті засоби зрадників України працюють вже проти них.

Медведчука і Козака позбавили мандатів та громадянства України

Нагадаємо, що у січні Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів колаборантів та державних зрадників України. Мовиться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ріната Кузьміна.

Незадовго до цього цих діячів позбавили громадянства України. До слова, нардепи абсолютною більшістю проголосували за позбавлення мандатів державних зрадників.