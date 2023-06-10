Трапилося це під час чергових зборів Академії. Про це повідомила голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти, народна депутатка Юлія Гришина.

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Питання щодо виключення Медведчука було першим

Вона ж і опублікувала фото плану зборів Національній академії правових наук. Серед інших питань, що стосувалися діяльності Академії, першим пунктом порядку денного було виключення зрадника України Віктора Медведчука.

Уже після проведення засідання Юлія Гришина повідомила про позитивні результати розгляду цього питання.

Щойно на Загальних зборах Національної академії правових наук України було прийнято рішення про позбавлення статусу дійсного члена (академіка) Віктора Медведчука. Викорінюємо з України все, що пов'язане з рашистами!

– написала Юлія Гришина.



Збори Національної академії правових наук / Юлія Гришина

Виключення Медведчука підтримали усі присутні академіки

Як повідомили ZN.UA у керівництві академії, рішення про виключення зрадника Віктора Медведчука зі складу Національної академії правових наук підтримали всі 37 присутніх інших академіків. При цьому за Статутом установи члени-кореспонденти не брали участі у голосуванні.

Голосування за виключення кума Путіна було таємним. Згідно з його результатами, 159 людей проголосували за виключення Медведчука.

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