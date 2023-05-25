Про позбавлення статусу адвоката повідомив депутат Київської облради. Згодом журналістам підтвердили цю інформацію у КДКА.

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Медведчук більше не адвокат

Про те, що Медведчук більше не адвокат Титикало написав 24 травня.

Історична справедливість відбулась! Щойно Дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила нашу з Іллею Костіним скаргу та позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю,

– зазначив депутат.

Згодом у коментарі Liga.net очільник кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області підтвердив цю інформацію.

"Ухвалили дисциплінарне рішення щодо позбавлення його (Медведчука – 24 Канал) статусу адвоката", – сказав Володимир Поліщук.

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Зверніть увагу! У 1980-му році Віктора Медведчука призначили адвокатом видатного українського поета та дисидента Василя Стуса. Однак, він став не захисником, а другим прокурором. Детальніше про це читайте тут.



Зауважимо, що у січні 2023-го Верховна Рада позбавила Медведчука депутатського мандата.