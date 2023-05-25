О лишении статуса адвоката сообщил депутат Киевского облсовета. Позже журналистам подтвердили эту информацию в КДКА.
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Медведчук больше не адвокат
О том, что Медведчук больше не адвокат Титикало написал 24 мая.
Историческая справедливость свершилась! Дисциплинарная палата КДКА Киевской области только что удовлетворила нашу с Ильей Костиным жалобу и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью,
– отметил депутат.
Позже в комментарии Liga.net глава квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области подтвердил эту информацию.
"Приняли дисциплинарное решение по лишению его (Медведчука – 24 Канал) статуса адвоката", – сказал Владимир Полищук.
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