О лишении статуса адвоката сообщил депутат Киевского облсовета. Позже журналистам подтвердили эту информацию в КДКА.

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Медведчук больше не адвокат

О том, что Медведчук больше не адвокат Титикало написал 24 мая.

Историческая справедливость свершилась! Дисциплинарная палата КДКА Киевской области только что удовлетворила нашу с Ильей Костиным жалобу и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью,

– отметил депутат.

Позже в комментарии Liga.net глава квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области подтвердил эту информацию.

"Приняли дисциплинарное решение по лишению его (Медведчука – 24 Канал) статуса адвоката", – сказал Владимир Полищук.

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Обратите внимание! В 1980 году Виктор Медведчук был назначен адвокатом выдающегося украинского поэта и диссидента Василия Стуса. Однако он стал не защитником, а вторым прокурором. Подробнее об этом читайте здесь.



Заметим, что в январе 2023 года Верховная Рада лишила Медведчука депутатского мандата.