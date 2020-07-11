Даже после смерти Василий Стус не дает покоя пророссийским силам. Кум Путина Виктор Медведчук судится из-за биографической книги, где упоминается, каким он был адвокатом выдающегося украинского поэта в 1980 году.

Виктора Медведчука обвиняют в том, что он нарушил адвокатскую этику и фактически не защищал Василия Стуса, а был для него вторым прокурором. Так охарактеризовал его сам Василий Стус. Поэт отказался от "медвежьих" услуг Медведчука. Сайт 24 канала погружается в недалекое прошлое и рассказывает историю о том, как в советское время преследовали людей, выступавших за украинскую независимость.

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И даже после 1991 года в Украине нужно отстаивать историческую правду.

В 2018 году на экраны вышел биографический фильм "Запрещенный" про Василия Стуса. Премьера сопровождалась скандалом – актер Геннадий Попенко, который принимал участие в съемках заявил, что продюсеры ленты удалили часть сценария после "звонка сверху". Речь идет о сцене суда, в которой фигурировал Виктор Медведчук.

Василь Стус / фото: архив КГБ

А в 2019 году вышла книга украинского историка, публициста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которая была написана на основе материалов уголовного дела Василия Стуса 1980 года, которые хранятся в Отраслевом государственном архиве СБУ (бывший архив КГБ).

В книге подробно написано о том как адвокат Виктор Медведчук "слил" дело. Кум Путина хочет чтобы книгу запретили через суд. Он считает, что там написана неправда.

Первая встреча Медведчука и Стуса

Впервые они встретились в 1980 году, когда Виктора Медведчука, который в те времена работал государственным адвокатом, назначили защищать украинского поэта и диссидента. На тот момент Стус уже имел один срок за "антисоветскую деятельность и пропаганду" и считался неисправимым рецидивистом.

А судили его за то, что он имел собственные убеждения о необходимости сохранения и развития украинской культуры. Его творчество было запрещено и частично уничтожено.

Второе уголовное дело против Стуса открыли по обвинению в изготовлении, хранении и распространении антисоветской литературы.

Ему инкриминировали также переписку с известными украинскими правозащитниками и диссидентами,

– подчеркнула в комментарии для сайта " 24 канала кандидат исторических наук Татьяна Швыдченко.

Материалы второго дела Стуса, которые стали доступными после раскрытия архивов КГБ, рассказали о том, каким адвокатом был Виктор Медведчук.

Сам Василий Стус назвал его "человеком комсомольского агрессивного типа". Поэт говорил, что этот адвокат его не защищает, не хочет его понимать и, собственно, не интересуется его делом". Об этом рассказал друг Стуса, диссидент Евгений Сверстюк.

Виктор Медведчук / фото: ТАСС

Подобные воспоминания и у жены Стуса — Валентины Попелюх, пишут на Украинской правде.

Интересно, что Медведчук даже не знакомился с уголовным делом и не подавал такого ходатайства — на этой стадии дело изучала другой адвокат, которая по неизвестным причинам не захотела брать дальнейшем участии в процессе.

Василий Стус отказался от адвоката Медведчука и просил привлечь для своей защиты другого.

"3 сентября 1980 года обвиняемый обратился с заявлением, в котором просил предоставить возможность ознакомиться с делом с помощью "международного" адвоката привлеченного с помощью организации "Международная амнистия" или "Пен-клуб", отмечая что "Институт политической адвокатуры в СССР практически отсутствует ( на судах официальные адвокаты СССР выполняют функцию второго прокурора). А второй прокурор мне не нужен", – говорится в материалах дела Стуса.

Но в просьбе было отказано, поскольку законодательство СССР не предусматривало возможности привлечения международных защитников. По-сути судом это нельзя было назвать, это было судилище, расправа над человеком, которая всегда говорила правду.

Как защищал Медведчук Василия Стуса в суде

Виктора Медведчука только формально можно было назвать адвокатом Василия Стуса, ведь он фактически не защищал его и выступая перед судом признал вину своего подзащитного, что является нарушением адвокатской этики. Сам Стус не признавал своей вины.

"В чем именно обвиняют мне понятно. Но виновным я себя не признаю", – говорил Стус на суде, говорится в материалах дела.

Против Стуса ввели "свидетеля", который предоставил фальшивые доказательства, якобы Стус призвал вести войну против советского режима. В это время Медведчук молчал. Зато расспрашивал тех, кто выступал в защиту Стуса, в том числе ставя вопрос о его антисоветскую деятельность

– рассказывает Татьяна Швидченко.

Из рассекреченных документов становится понятным, что адвокат Виктор Медведчук соглашался со всеми доводами стороны обвинения. Его последнюю речь в суде, которая есть в материалах дела, нужно приводить дословно:

"Товарищи судьи! Предметом судебного рассмотрения, вот уже на протяжении трех дней является уголовное дело по обвинению Стуса Василия Семеновича в совершении преступлений, предусмотренных ст. 62 ч. 2 УК Украины и ч 2 ст. 70 УК РСФСР. Квалификацию его действий я считаю верной. Но при вынесении приговора я прошу учесть все обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, его отношение к труду, физическое состояние и состояние здоровья, все эти обстоятельства заслуживают внимания и требуют тщательного изучения с Вашей стороны. Это связано не только с требованием закона но и с тем, что только учитывая их при избрании меры наказания Ваш приговор вынесен в совещательной комнате, будет обоснованный и справедливый".

Протокол по делу Стуса / фото УП

Протокол по делу Стуса / фото УП

Медведчук признал, что действия Стуса являются преступлением – таким адвокатом он был. О принципе состязательности сторон в судебном процессе тогда речь не шла. Но Василий Стус защищался самостоятельно как мог.

Суть защиты в советские времена иногда сводилась не к отрицанию обвинения, а к смягчению приговора. Но кажется даже этого адвокат Медведчук не требовал. Он занял позицию "пассивной защиты".

И это было не единственное его подобное дело. Очевидно, что советская власть отправляла Медведчука на такие особые "задания" не раз.

Василий Стус умер в колонии от остановки сердца во время голодания 4 сентября 1985 года. Смерть поэта скрывалась советской властью от его друзей-диссидентов до середины октября. Погребение состоялось без присутствия родных. Личные вещи Стуса в основном не вернулись к его семье. Перезахоронили украинского поэта 1989 года в Киеве на Байковом кладбище.

Еще одна жертва Медведчука

Адвокат и заслуженный юрист Украины Роман Тытыкало исследовал материалы многих дел, в том числе и тех, в которых принимал участие Медведчук. Юрист пришел к выводу, что адвокат Медведчук мог приложить максимум усилий, чтобы защитить Василия Стуса, но этого не сделал.

Кроме того, Тытыкало в своей статье в Исторической правде приводит еще один аналогичный случай.

Оказывается Виктор Медведчук до Стуса был адвокатом другого украинского поэта, журналиста, правозащитника Юрия Литвина. Его судьба очень похожа на ту, которую встретил Василий Стус.

Юрий Литвин / фото: архив КГБ

Литвина нашли со вскрытым животом в камере колонии особо строгого режима в селе Кучино на Урале. Бездыханное тело поэта Василия Стуса найдут в карцере той самой колонии и в тот же день годом позже.

Дело Литвина рассматривали в 1979 году. В последнем слове "обвиняемый" отмечает, цитата:

"Пассивность моего адвоката Медведчука в защите обусловлена не его профессиональным профанством, а теми указаниями, которые он получил сверху, и подчиненностью: он не смеет раскрывать механизма совершенной против меня провокации. Адвокатская участие в таких делах сведена на нет – это еще одно свидетельство отсутствия в СССР института адвокатуры при рассмотрении политических дел, где сажают людей "иначедумающих".

Виктору Медведчуку приходилось не раз оправдываться. Он говорил, что в те времена просто невозможно было работать по-другому. И он не мог их спасти, мол, решения по таким делам принимались не в суде, а в партийных инстанциях и КГБ.

Когда адвокат имеет право признать вину своего подзащитного?

Если клиент сам не признает вину – никогда. Он до конца должен утверждать, что полностью разделяет позицию подзащитного, вина которого, скажем, не доказана надлежащими доказательствами, приводить аргументы и прочее.

Согласно статье 23 Основ уголовного судопроизводства СССР от 25.12.1958 года, "защитник обязан использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях выяснения обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность, и оказывать обвиняемому необходимую юридическую помощь".

Медведчук не имел законного права признавать вину Стуса / Фото с Facebook Вахтанга Кипиани

Как пишет Историческая правда, материалы дела свидетельствуют, что Медведчук не заявил никакого протеста или ходатайства, не знакомился с материалами дела, не подал ни одной жалобы, объяснения, доказательства и тому подобное. Следовательно это требование действующего на момент рассмотрения дела нормативного акта Медведчук нарушил. Так же, признав вину Стуса, он фактически отказался от его защиты, что тоже является грубым нарушением права человека на защиту в суде.

Сам кум Путина сегодня убеждает: его роль в этом деле, как адвоката, была минимальной – все решала советская власть. Адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Левицкий в комментарии сайту 24 канала подтверждает, что действительно часто роль адвоката сводится к роли статиста и теоретически даже смена защитника, скорее всего, не изменила бы судьбу Стуса. Однако, по словам эксперта, это не является оправданием для, по сути, преступных действий Медведчука и не меняет оценку поступка "молодого КГБ-шного адвоката".

Есть сейчас рычаги, чтобы привлечь Медведчука к ответственности?

Олег Левицкий утверждает: нет никаких.

Буквально в 1992 году в Украине заработали органы адвокатского самоуправления. Собственно, тогда и началась практика привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности, которая мало изменилась на сегодня.

Дисциплинарная ответственность – это, например, отстранение от исполнения обязанностей, аннулирования или приостановления свидетельства, в мелких случаях – предупреждение. К ответственности гражданского или Уголовного за вышеупомянутые действия нельзя привлечь. Соответствующее решение принимают органы адвокатского самоуправления – сами адвокаты.

"Самое большое адвокатское "преступление" – предательство подзащитного. И Медведчук совершил его: он не прятался, чувствовал себя абсолютно спокойно, смотрел на перспективу профессионального роста. Если бы он проявил большую настойчивость или даже применил аргументы со ссылками на законодательство, тогда у него были бы проблемы. Но сказать, что вина подзащитного доказана, в то же время зная, что тот никогда не признавал этого – это бесстыдный и демонстративный адвокатский преступление", – отметил Олег Левицкий.

Суд над книгой: Что известно о нынешнем деле?

В книге Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" собраны основные документы из бывшего архива КГБ, где указано, как и за что на самом деле судили украинского диссидента. Виктора Медведчука, который был государственным защитником поэта, обвиняют в нарушении адвокатской этики.

Детали Медведчук против Стуса: суд перенес рассмотрение иска кума Путина

Он же свою вину так и не признал и летом 2019 года заявил, что в суде потребует запретить продажу книги из-за якобы имеющихся там "высказываний, которые не соответствуют действительности".

10 июля в Дарницком суде Киева состоялось заседание по этому иску. Однако решение так и не приняли, суд перенес его рассмотрение на 14 августа.

Из-за этой книги Медведчук подал иск против Кипиани / Фото Вахтанг Кипиани, Facebook

Если так случится, что суд примет решение в пользу Медведчука, то действительно книгу могут запретить. А автор будет вынужден изъять утверждения, которые якобы негативно влияют на честь, достоинство и репутацию кума Путина, и только в такой новой редакции продолжать реализовывать эту книгу. Хотя, даже в таком случае, вся основная информация по делу останется, в частности и то, что Стуса защищал адвокат с дурной репутацией, известный "защитой" и ряда других украинских диссидентов.

Вообще ситуация довольно парадоксальная, учитывая то, что к печати книга вышла еще в мае прошлого года и сейчас является доступной и активно реализуется.

В то же время, как отметил адвокат Олег Левицкий, любое лицо имеет право требовать изымать из открытого доступа утверждения о себе, которые, по ее мнению, не соответствуют действительности. Речь идет об отстаивании своей чести и достоинства.

Хотя все, кому надо, все знают – уже написано-перенаписано. И еще напишут, что был адвокат, который, в дебатній речи перед судом, вопреки факту, что подзащитный не признал вину, сделал это за него. Какая может быть честь, достоинство и репутация у адвоката, который обратился в суд с прокурорской речью?

– уточняет эксперт об иске Медведчука.