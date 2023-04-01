Про це повідомляють британські аналітики. Вони вважають, що в Україні створювали штучні умови для вуличних протестів під ворожим прапором.

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Яка роль ОПЗЖ

Розпалювання внутрішньої ворожнечі та виконання спецзавдань від Кремля – такою мала б бути діяльність забороненої в Україні партії ОПЗЖ та її лідера Віктора Медведчука. Важливу роль у підриванні цілісності нашої держави віддали Віктору Чорному та Іллі Киві.

Нагадаємо, що у 2019 році, перед тим, як приєднатися до проросійського табору, Кива видавав себе за радикального українського націоналіста, відомого своєю агресивною русофобією.

Одразу після Революції Гідності він приєднався до керівництва воєнізованого формування "Правий сектор", а невдовзі – до Національної поліції України, де очолив Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків.

У 2020 році у складі групи Медведчука Кива створив і очолив організацію "Патріоти за життя", до складу якої входили переважно представники клубів єдиноборств, злочинці та колишні співробітники спецпідрозділів міліції.

Таку тактику Кремль вже застосовував у 2014-му

Аналітики наголошують, що завданням організації Киви було створення провокацій під час масових заходів, а також радикалізація суспільно-політичної ситуації в Україні. Після російського вторгнення 2022 року члени організації виконували різні завдання для російських спецслужб на підтримку російського вторгнення.

Подібну модель використовували росіяни й перед агресією 2014 року. Тоді для тиску проти опонентів режиму Януковича спочатку була використана організація "Оплот", яка також складалася з суміші спортсменів, злочинців і правоохоронців, а згодом стала основою для формування російських проксі-сил у Донецьку.

У звіті аналітиків йдеться, що група Медведчука також контролювала охоронні фірми та детективні агентства. За цей напрямок у групі відповідав народний депутат Віктор Чорний.

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