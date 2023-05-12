Зеленський підписав санкції проти підприємств, які мають російські частки. Окрім того, запровадили санкції щодо компаній, пов'язаних з Віктором Медведчуком та іншими особами, які перебувають під санкціями.

Зверніть увагу Україна запускає конфіскацію російської частки Запоріжсталі

Ще один санкційний пакет на сьогодні. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов'язаних з ними українських економічних суб'єктів. Під їхнім контролем іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства,

– заявив Зеленський.

Раніше 12 травня стало відомо, що Україна запускає конфіскацію російської частки Запоріжсталі. Загалом упродовж дня вдалося затвердити 5 санкційних пакетів.

Деталі від Подоляка

Михайло Подоляк в ефірі телемарафону наголосив, що санкції стосуються конкретних підприємств, де є російські частки. Він додав, що мовиться про складний процес. На жаль, чимало людей були інтегровані в українсько-російську бізнес-систему. Наразі необхідно забирати всі російські частки у всіх бізнесах. Мета – повне відключення українського ринку від російських інвестиційних грошей.