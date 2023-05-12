Затверджено 5 санкційних пакетів

Президент розповів, що упродовж дня затверджено 5 санкційних пакетів. Їх дуже ретельно готували у РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі Президента та інших спеціальних службах.

Зверніть увагу Україна запускає конфіскацію російської частки Запоріжсталі

Зеленський зауважив, що насамперед мовиться про "Запоріжсталь". Україна блокує вплив на компанію з боку країни-терористки. За словами українського лідера, цей вплив існував завдяки різним підставним та офшорним особам.

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