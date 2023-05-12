За словами глави держави Володимира Зеленського, 12 травня в України – санкційний день. Обмеження, які стосуються Запоріжсталі, – лиш один з санкційних пакетів.

Читайте також Таємний торговець смертю: як Росія обходить санкції та нарощує військову силу – розслідування

Що відомо про обмеження

Президент зазначив, що його указ передбачає обмежувальні заходи. Вони стосуються 41 особи: 13 фізичних і 28 юридичних. Усі вони допомагали Росії зберігати контроль над підприємством, що шкодило економіці України.

Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців,

– підкреслив президент.

Варте уваги! Запоріжсталь – одне з найбільших у Європі металургійних підприємств. Щороку воно виплавляє 2,6 мільйона тонн чавуну для виробництва сталі у своїх чотирьох доменних печах.

Зауважимо, що питання російських активів стоїть на порядку денному низки країн. Радше не так їхня наявність, а передача цих коштів Україні для відбудови. І крига у цьому пункті скресла навіть у США.

Прецедент у США

Напередодні генпрокурор США Меррік Гарленд санкціонував передачу заблокованих російських активів нашій державі. Кошти планують спрямувати на відбудову України внаслідок війни, розв'язаної країною-агресоркою. Слід розуміти, що це прецедент для Сполучених Штатів.

Зауважимо, що мовиться про активи російського олігарха Костянтина Малофєєва. Їх конфіскували згідно з рішенням суду США.

У країні Малофєєва звинуватили в ухилянні від санкцій. Так, це перша передача Сполученими Штатами Україні коштів, конфіскованих у росіян. Але, переконав генпрокурор Гарленд, вона не буде останньою.

Що стосується суми, то мовиться про 5,4 мільйона доларів. Якщо ж говорити про збитки для нашої держави, то їх підрахували у Всесвітньому банку. Станом на березень 2023 року, на відновлення України потрібно буде щонайменше 411 мільярдів доларів. І ця сума, на жаль, щоденно лише росте.