Відповідне рішення американський генпрокурор схвалив 10 травня. Мова йде про активи російського олігарха Костянтина Малофєєва, що були конфісковані судом США.

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Перше, але не останнє рішення

Американський суд звинувачував Костянтина Малофєєва в ухилянні від санкцій і арештував активи. Тепер же ці кошти відправлять на відбудову нашої держави.

Хоча це перше передання Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, воно не буде останнім,

– заявив генпрокурор США Гарленд.

Про яку суму йдеться

Костянтин Малофєєв перебуває під американськими санкціями ще з 2014 року за фінансування сепаратизму в українському Криму. У 2022 році російського олігарха звинуватили в ухилянні від санкцій. Мова йде про рахунки росіянина в американському банку Sunflower у Денвері, з яких він намагався переказати кошти діловому партнеру всупереч санкціям.

Через це у лютому 2023 році американський суд конфіскував активи Малофєєва у розмірі 5,4 мільйона доларів.

Зверніть увагу! За оцінками Світового банку станом на березень 2023 року на повоєнну відбудову України та ліквідацію наслідків російського вторгнення нашій державі потрібно щонайменше 411 мільярдів доларів. На жаль, ця сума зростає щодня.