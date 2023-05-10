Для руйнування мережі використовували шкідливе програмне забезпечення "Змій". Його уряд США пов'язує з підрозділом 16-го Центру Федеральної служби безпеки Росії.

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Викрадали документи 20 років

Як зазначають у відомстві, впродовж майже 20 років відповідний підрозділ ФСБ, який у судових документах фігурує як "Турла", використовував версії шкідливого програмного забезпечення "Змій". З їхньою допомогою викрадали конфіденційні документи з сотень комп'ютерних систем у щонайменше 50 країнах. Системи належали урядам країн-членів НАТО, журналістам та іншим об'єктам, в яких була зацікавлена Росія.

Після викрадення документів, "Турла" розповсюджувала їх з допомогою таємної мережі комп'ютерів, скомпрометованих "Змієм", у Сполучених Штатах і всьому світу.

Операція MEDUSA дозволила відключити шкідливе програмне забезпечення. Для цього використали інструмент PERSEUS. Він видавав команди, які змушували "Змія" перезаписувати свої життєво важливі компоненти.

Міністерство юстиції разом з нашими міжнародними партнерами ліквідувало глобальну мережу заражених шкідливим програмним забезпеченням комп'ютерів, яку російський уряд використовував протягом майже двох десятиліть для ведення кібершпигунства, в тому числі проти наших союзників по НАТО,

– заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Запускали "Змія" щодня з Рязані

Він додав, що в країні продовжують зміцнювати колективну оборону проти зусиль російського режиму з дестабілізації. Вони, наголошує генеральний прокурор, спрямовані на підрив безпеки як Сполучених Штатів, так і союзників.

Помічник генерального прокурора Метью Г. Олсен з Відділу національної безпеки Міністерства юстиції зазначив, що "сьогодні настав кінець" веденні кібершпигунства проти США та союзників з допомогою "Змія". Він також додав, що у відомстві використовуватимуть всі можливі засоби, щоб боротися зі зловмисною кіберактивністю Росії. Мовиться про нейтралізацію шкідливого програмного забезпечення, інноваційне використання юридичних повноважень, співпрацю з міжнародними союзниками та партнерами.

Судові документи свідчать про те, що уряд США стежив за тим, як співробітники ФСБ, призначені у "Турла", щоденно використовували "Змій". Робили вони це з відомого об'єкта ФСБ у Рязані.