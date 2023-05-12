По словам главы государства Владимира Зеленского, 12 мая у Украины – санкционный день. Ограничения, относящиеся к Запорожстали, – лишь один из санкционных пакетов.

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Что известно об ограничениях

Президент отметил, что его указ предусматривает ограничительные меры. Они касаются 41 человека: 13 физических и 28 юридических лиц. Все они помогали России сохранять контроль над предприятием, что вредило экономике Украины.

Запускаем процедуру конфискации российской доли – она будет работать для Украины и украинцев,

– подчеркнул президент.

Стоит внимания! Запорожсталь – одно из крупнейших в Европе металлургических предприятий. Ежегодно оно выплавляет 2,6 миллиона тонн чугуна для производства стали в своих четырех доменных печах.

Заметим, что вопрос российских активов стоит на повестке дня ряда стран. Скорее не так их наличие, а передача этих средств Украине для восстановления. И лед в этом пункте тронулся даже в США.

Прецедент в США

Накануне генпрокурор США Меррик Гарленд санкционировал передачу заблокированных российских активов нашему государству. Средства планируют направить на восстановление Украины в результате войны, развязанной страной-агрессором. Следует понимать, что это прецедент для Соединенных Штатов.

Заметим, что речь идет об активах российского олигарха Константина Малофеева. Их конфисковали согласно решению суда США.

В стране Малофеева обвинили в уклонении от санкций. Да, это первая передача Соединенными Штатами Украине средств, конфискованных у россиян. Но, убедил генпрокурор Гарленд, она не будет последней.

Что касается суммы, то говорится о 5,4 миллиона долларов. Если же говорить об ущербе для нашего государства, то его подсчитали во Всемирном банке. По состоянию на март 2023 года, на восстановление Украины потребуется минимум 411 миллиардов долларов. И эта сумма, к сожалению, ежедневно только растет.