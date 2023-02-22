Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив в ефірі телемарафону. За його словами, у позові від Медведчука йшлося про визнання незаконним рішення ВР про позбавлення його депутатських повноважень.
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Як відреагували у Верховній Раді
Стефанчук розповів, що звільнення депутатів-зрадників відбувалось в "абсолютно законний спосіб".
Сьогодні я спокійний за долю цього позову, тому що ми зробили це в порядку, передбаченим законом. Якби ми зробили в інший спосіб, тоді б в таких людей були б великі шанси поновитися, якщо не через українську систему правосуддя, то в Європейському суді з захисту прав людини,
– зауважив голова ВР.
Він додав, що для депутатів важливо знайти баланс: чи звільнення відбудеться у чистий спосіб і нардепи назавжди попрощаються з мандатами, чи парламентарі будуть гратись незаконними речами, але потім Україна знову отримає зрадників.
"Мені здається, що ми йдемо правильним шляхом, коли ми рухаємося в межах і способах, передбачених Конституцією", – зазначив Стефанчук.
Медведчук скаржиться на позбавлення громадянства: що відомо
- 25 січня кум Путіна дав інтерв'ю російському телеканалу Russia Today. В ньому Медведчук скаржився на позбавлення його українського громадянства.
- На це вже відреагував радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
- Подоляк переконаний, що на слова Медведчука потрібно менше звертати увагу. Натомість необхідно думати про те, як екснардепа повернути на територію України для певних юридичних дій. Подоляк акцентував, що Україна це зробить.
- "Історично ми маємо забезпечити Медведчуку такий кінець життя, який буде достойним цього суб’єкта", – сказав Подоляк.