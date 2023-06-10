Случилось это во время очередного собрания Академии. Об этом сообщила глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования, народная депутатка Юлия Гришина.

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Вопрос об исключении Медведчука был первым

Она и опубликовала фото плана собрания Национальной академии правовых наук. Среди других вопросов, касающихся деятельности Академии, первым пунктом повестки дня было исключение предателя Украины Виктора Медведчука.

Уже после проведения заседания Юлия Гришина сообщила о положительных результатах рассмотрения этого вопроса.

Только что на Общем собрании Национальной академии правовых наук Украины было принято решение о лишении статуса действительного члена (академика) Виктора Медведчука. Искореняем из Украины все, что связано с рашистами!

– написала Юлия Гришина.



Собрание Национальной академии правовых наук / Юлия Гришина

Исключение Медведчука поддержали все присутствующие академики

Как сообщили ZN.UA в руководстве академии, решение об исключении предателя Виктора Медведчука из состава Национальной академии правовых наук поддержали все 37 присутствующих других академиков. При этом по Уставу учреждения члены-корреспонденты не участвовали в голосовании.

Голосование за исключение кума Путина было тайным. Согласно его результатам, 159 человек проголосовали за исключение Медведчука.

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