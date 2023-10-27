В сентябре 2022 года Виктора Медведчука Украина обменяла на защитников "Азовстали" в Мариуполе. В то же время 27 октября журналисты опубликовали материал, в котором говорится, что кум Путина располагает яхтой Pershing 9X.

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У Медведчука новая яхта

Заметим, что производителем такого типа суден является итальянская компания Ferretti Group. На борту 28-метровой яхты есть четыре каюты с 8 спальными местами – всего она может вместить до 20 гостей.

Стоимость такой "игрушки", как пишут СМИ, 86 миллионов рублей – это 9 миллионов 627 тысяч долларов. Название судна Медведчука – Amore Mio. Спустили его на воду совсем недавно – в 2023 году, поскольку фиксация о нем в российской таможенной службе есть за 26 июля.

Яхта подошла к российским водам под флагом Палау, при этом ее отправителем является компания Lavel Fzco из ОАЭ. Получателем яхты в России отмечено АО "Ренессанс",

– говорится в расследовании.

Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, бенефициарным владельцем компании была гражданка Украины Оксана Марченко – нынешняя супруга Медведчука и предательница нашего государства.

По словам журналистов, компания оформила так называемый "временный ввоз" судна. Соответствующую процедуру используют, когда пребывание товара на таможенной территории нецелесообразно на постоянной основе. Вместе с тем это частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей.

Как выглядит новая яхта Медведчука / Иллюстративные фото Azimut Yachts

Соратники Медведчука под наблюдением

Напоследок вспомним, что украинские правоохранительные органы продолжают бороться с агентами Медведчука, которых он использовал для осуществления незаконной деятельности, в частности для распространения российской пропаганды.