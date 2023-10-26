В четверг, 26 октября, соответствующее уведомление опубликовала пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины. В то же время в Службе безопасности констатировали, что в этой истории есть след предателя нашего государства Медведчука. Всем злоумышленникам в этой схеме грозит до 5 лет заключения.
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Подпольный завод кума Медведчука на Закарпатье
По информации следствия, на территории Мукачево действовал подпольный нефтеперерабатывающий завод. С помощью специального оборудования и имеющейся производственной базы там было организовано изготовление нефтепродуктов сомнительного качества.
В дальнейшем они сбывались гражданам как на территории предприятия, так и через сеть подконтрольных заправочных станций без уплаты налогов в государственный бюджет.
К организации сделки причастен депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета. Он является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, в связи с чем в течение длительного времени возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ,
– пишет СБУ.
Чтобы скрыть связи с нелегальным бизнесом, депутат облсовета накануне полномасштабного вторжения России переписал предприятие на подконтрольную ему компанию в Киеве.
Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли более 600 тонн топлива и оборудования для производства на общую сумму почти в 150 миллионов гривен.
Разоблачение подпольного завода на Закарпатье со следом Медведчука / Фото Офиса генпрокурора
Правоохранители ловят прихвостней Медведчука
- Стоит сказать, что недавно Служба безопасности разоблачила экс-ведущего телеканалов Медведчука Максима Гольдарбу, который возглавлял пророссийскую партию "Союз левых сил" и распространял кремлевскую пропаганду.
- Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении Диане Панченко – еще одной пропагандистке Медведчука. Ей грозит либо 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества. Все зависит от решения суда.