В четверг, 26 октября, соответствующее уведомление опубликовала пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины. В то же время в Службе безопасности констатировали, что в этой истории есть след предателя нашего государства Медведчука. Всем злоумышленникам в этой схеме грозит до 5 лет заключения.

Смотрите также Из-за "сп**женных денег" на строительстве ядерного хранилища: чиновнику "Энергоатома" вручили подозрение

Подпольный завод кума Медведчука на Закарпатье

По информации следствия, на территории Мукачево действовал подпольный нефтеперерабатывающий завод. С помощью специального оборудования и имеющейся производственной базы там было организовано изготовление нефтепродуктов сомнительного качества.

В дальнейшем они сбывались гражданам как на территории предприятия, так и через сеть подконтрольных заправочных станций без уплаты налогов в государственный бюджет.

К организации сделки причастен депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета. Он является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, в связи с чем в течение длительного времени возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ,

– пишет СБУ.

Чтобы скрыть связи с нелегальным бизнесом, депутат облсовета накануне полномасштабного вторжения России переписал предприятие на подконтрольную ему компанию в Киеве.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли более 600 тонн топлива и оборудования для производства на общую сумму почти в 150 миллионов гривен.

Разоблачение подпольного завода на Закарпатье со следом Медведчука / Фото Офиса генпрокурора

Обратите внимание! Было начато производство по статье 204 Уголовного кодекса и статье 212. В них говорится о незаконном изготовлении подакцизных товаров и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Правоохранители ловят прихвостней Медведчука