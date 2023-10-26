Заметим, что сообщение о подозрении от НАБУ и САП появилось 25 октября, а материал был опубликован еще до начала полномасштабного вторжения – в январе 2022-го. Инкриминируют чиновнику-энергетику растрату в размере 100 миллионов гривен.

Смотрите также "Деньги сп***женные": СМИ опубликовали запись разговора чиновников о коррупции в Чернобыле

Хищение на строительстве хранилища для ядерных отходов

Следствие установило, что должностное лицо могло не по назначению использовать деньги, которые должны были быть использованы для строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле.

Кроме того, подозрения были объявлены еще таким лицам:

начальнику сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом";

руководителю частной компании, его заместителю;

работника юридического отдела компании.

НАБУ пишет, что в 2017-2020 годах для нужд госпредприятия "Энергоатом" выполнялись работы по строительству хранилища.

В 2020 году в связи с корректировкой проекта строительства возникла необходимость закупки работ по его завершению. В декабре того же года между "Атомпроектинжинирингом" и частной компанией в обход открытых торгов заключен договор завершения строительства хранилища.

Чтобы незаконно завладеть средствами, в "Энергоатоме" с помощью дополнительных соглашений цену договора увеличили втрое: с 421 миллиона гривен до 1,497 миллиарда.

В частности, добавили в его условия поставки оборудования системы радиационного контроля. Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а затем в 2021 году реализовала втрое дороже.

В результате этих действий ГП НАЭК "Энергоатом" переплатило около 100 миллионов гривен.



Схема завладения 100 миллионами при закупке систем радиационного контроля / Инфографика НАБУ

Обратите внимание! Действия лиц квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следует еще раз подчеркнуть, что этому подозрению предшествовало журналистское расследование. Как доказательство "Схемы" приводили запись телефонного разговора, состоявшегося 28 декабря 2020 в кабинете Николая Божко.

"Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, изгнаны и так далее. Надо находить другие источники финансирования и причем их надо как-то узаконить. Как? Мы еще не совсем понимаем", – слышно на записи.



Чиновник "Энергоатома" говорит о "пропавших" деньгах / Изображение "Схем"