У вересні 2022 року Віктора Медведчука Україна обміняла на захисників "Азовсталі" в Маріуполі. Водночас 27 жовтня журналісти опублікували матеріал, у якому йдеться, що кум Путіна має в розпорядженні яхту Pershing 9X.

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У Медведчука нова яхта

Зауважимо, що виробником такого типу суден є італійська компанія Ferretti Group. На борту 28-метрової яхти є чотири каюти із 8 спальними місцями – загалом вона може вмістити до 20 гостей.

Вартість такої "іграшки", як пишуть ЗМІ, 86 мільйонів рублів – це 9 мільйонів 627 тисяч доларів. Назва судна Медведчука – Amore Mio. Випустили його на воду зовсім нещодавно – у 2023 році, оскільки фіксація про нього в російській митній службі є за 26 липня.

Яхта підійшла до російських вод під прапором Палау, при цьому її відправником є компанія Lavel Fzco з ОАЕ. Одержувачем яхти у Росії зазначено АТ "Ренесанс",

– йдеться в розслідуванні.

Згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, бенефіціарним власником компанії була громадянка України Оксана Марченко – теперішня дружина Медведчука та зрадниця нашої держави.

За словами журналістів, компанія оформила так зване "тимчасове ввезення" судна. Відповідну процедуру використовують, коли перебування товару на митній території є недоцільним на постійній основі. Разом з тим це частково звільняє декларанта від сплати митних платежів.

Який вигляд має нова яхта Медведчука / Ілюстративні фото Azimut Yachts

Соратники Медведчука під увагою

Згадаємо наостанок, що українські правоохоронні органи продовжують боротися з агентами Медведчука, яких він використовував для здійснення незаконної діяльності, зокрема поширення російської пропаганди.