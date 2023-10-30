Палестинские боевики организации ХАМАС похвастались, что взяли в плен "израильского офицера". Однако вместо его фото они выложили снимок Виктора Медведчука. 24 Канал.
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Перепутали фото
В ХАМАСе рассказали, что к ним в плен попал израильский офицер Ицхак Брик. Он руководил подготовкой армии Израиля к наземной операции в секторе Газа.
Однако палестинские СМИ перепутали и опубликовали не то фото. Вместо нужного офицера они показали снимок Виктора Медведчука.
Палестинские СМИ опубликовали не то фото / Скриншот 24 Канала
Война между ХАМАС и Израилем
- Утром 7 октября боевики организации ХАМАС массово обстреляли территорию Израиля. Сообщалось, что во время первой атаки по территории страны было выпущено 2200 ракет. В то же время, разведка Израиля не заметила подготовки такой масштабной операции, поэтому страна оказалась не готова к нападению. Это может стать самым большим провалом спецслужбы за последние 50 лет.
- Во время войны Израиля против ХАМАС Россия в очередной раз показала, что не поддерживает цивилизованный мир. Страна-агрессорка поддержала ХАМАС и ни разу публично не высказалась об агрессии против Израиля. У России есть свой интерес, который заключается в отвлечении внимания от войны в Украине. Там надеются, что уровень поддержки Украины снизится.
- Израильские танки 30 октября достались окрестности города Газа. Об этом сообщил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По данным очевидцев, танки ЦАХАЛ были замечены 30 октября на подъезде к городу Газа. Кроме того, зафиксировано появление тяжелых бронированных машин ЦАХАЛ в районе Зайтун.