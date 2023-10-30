Палестинські бойовики організації ХАМАС похвалилися, що взяли в полон "ізраїльського офіцера". Проте замість його фото вони виклали знімок Віктора Медведчука, передає 24 Канал.
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Переплутали фото
У ХАМАС розповіли, що до них у полон потрапив ізраїльський офіцер Іцхак Брік. Він керував підготовкою армії Ізраїлю до наземної операції в Секторі Гази.
Проте палестинські ЗМІ переплутали та опублікували не те фото. Замість потрібного офіцера вони показали знімок Віктора Медведчука.
Палестинські ЗМІ опублікували не те фото / Скриншот 24 Каналу
Війна між ХАМАС та Ізраїлем
- Зранку 7 жовтня бойовики організації ХАМАС масовано обстріляли територію Ізраїлю. Повідомляли, що під час першої атаки по території країни випустили 2200 ракет. Водночас розвідка Ізраїлю не помітила підготовки такої масштабної операції, тож країна виявилась не готовою до нападу. Це може стати найбільшим провалом спецслужби за останні 50 років.
- Під час війни Ізраїлю проти ХАМАС Росія вкотре показала, що не підтримує цивілізований світ. Країна-агресорка підтримала ХАМАС та жодного разу публічно не висловилась про агресію проти Ізраїлю. Росія має свій інтерес, який полягає у відверненні уваги від війни в Україні. Там сподіваються, що рівень підтримки України зменшиться.
- Ізраїльські танки 30 жовтня дістались околиць міста Газа. Про це повідомив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі. За даними очевидців, танки ЦАХАЛ помітили 30 жовтня на під'їзді до міста Газа. Окрім цього, зафіксована поява важких броньованих машин ЦАХАЛ у районі Зайтун.