Палестинські бойовики організації ХАМАС похвалилися, що взяли в полон "ізраїльського офіцера". Проте замість його фото вони виклали знімок Віктора Медведчука, передає 24 Канал.

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Переплутали фото

У ХАМАС розповіли, що до них у полон потрапив ізраїльський офіцер Іцхак Брік. Він керував підготовкою армії Ізраїлю до наземної операції в Секторі Гази.

Проте палестинські ЗМІ переплутали та опублікували не те фото. Замість потрібного офіцера вони показали знімок Віктора Медведчука.



Палестинські ЗМІ опублікували не те фото / Скриншот 24 Каналу

Війна між ХАМАС та Ізраїлем